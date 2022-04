Montemurro: «Quel che è certo è che non dobbiamo pensare all’andata»

Montemurro a JTV: «Non dobbiamo pensare al risultato dell’andata». Le parole alla vigilia del Milan in Coppa Italia

Ai microfoni di JTV, Joe Montemurro ha parlato alla vigilia di Juventus Women Milan.

Il tecnico della Juventus così sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia.

MOMENTO – «La partita contro la Lazio è stata gestita molto bene. Sono stato molto contento e abbiamo dato un po’ riposo che ci serviva dopo le grandi sfide che abbiamo fatto. Bisognava ricaricarsi e ripassare quei concetti della nostra identità e diciamo che il punto di partenza contro la Lazio è stato molto positivo».

MILAN – «Ovviamente il Milan vorrà dimostrare qualcosa dopo l’andata. È una squadra che ci può mettere in difficoltà, però noi dobbiamo solamente pensare a noi e tenere i nostri livelli. Non siamo già qualificate e non possiamo pensare questa cosa. Sono due settimane che sto martellando su questa partita e sull’aspetto mentale. Dobbiamo affrontare questa partita in modo importante, sapendo che il Milan ha qualcosa da dimostrare. Il Milan è una squadra ben messa e domani dobbiamo stare attenti».

