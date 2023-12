Montella elogia l’ex Milan Calhanoglu: «Il migliore in Italia e forse al Mondo»

Montella ha parlato a Roma, a margine dell’evento “Euro Mediterraneo”. Questo il suo pensiero sulle qualità dell’ex Milan Calhanoglu

«Calhanoglu penso sia il miglior centrocampista in Italia e forse nel mondo. Sorteggio Euro 2024? In queste competizioni è tutto molto complicato, il livello è molto alto e non voglio fare previsioni anticipate. Forse meglio incontrare quelle forti prima che dopo»