Mondiali, Klinsmann: «Ecco chi vorrei che vincesse»

Jurgen Klinsmann parla dei prossimi Mondiali in Qatar: il suo pronostico e la sua preferita per la rassegna continentale

L’ex calciatore, intervistato da Olè, ha detto la sua sui Mondiali 2022

MONDIALI – «Vedo favorite Brasile e Argentina. Dopo queste due, ovviamente, vengono Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Portogallo. Ma, senza dubbio, sarà molto difficile per loro battere i sudamericani. Dall’Italia degli anni ’90, l’Argentina avrebbe dovuto vincere un altro paio di Mondiali. Forse questo accadrà in Qatar. Perché no? Vorrei che vincessero, soprattutto per Messi. Magari come regalo di Natale…».