Mondiale per Club: il montepremi e le condizioni del Milan per accedere

Il Mondiale per club negli Usa garantirà un montepremi da 2 miliardi da dividere tra le partecipanti. Il Milan si qualifica se..le condizioni:

come riportato da Calciomercato.com ci saranno 12 squadre europpe: le ultime 4 vincenti delle Champions League (Chelsea, Real Madrid, Manchester City e quella della prossima edizione) più altre 8 con il miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio. Danno punti solo le partite di Champions e quindi la Juve, che non si è qualificata, resterà ferma a quota 47. Con una possibilità concreta di essere sorpassata nella graduatoria da Milan (35 punti) e/o Napoli (29), che dovranno prestare attenzione alla concorrenza di Lipsia (39), Siviglia (36) e Salisburgo (30). Missione più difficile per la Lazio, a quota 21 punti: vincere la Champions assegna fino a un massimo di 38 punti a stagione.