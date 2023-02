Mondiale per Club: il Real Madrid di Ancelotti vola in finale

Con un poker agli egiziani dell’Al-Alhy il Real Madrid vola in finale nel Mondiale per Club: sabato contro gli arabi dell’Al-Hilal

Il Real Madrid, senza troppe sorprese, va in finale del Mondiale per Club. Le Merengues superano gli egiziani dell’Al-Alhy per 4-1, con i gol di Vinicius, Valverde, Goes e Arribas.

Sabato in finale la squadra di Carlo Ancelotti se la vedrà contro gli arabi dell’Al-Hilal, che in semifinale hanno battuto il Flamengo.