La Uefa ha ufficializzato le date in cui si deciderà l’ultima nazionale europea a staccare un biglietto per il mondiale in Qatar

Si giocherà il primo giugno lo spareggio tra Scozia e Ucraina valido le qualificazioni ai prossimi mondiali, in programma in autunno in Qatar.

La vincente tra le due squadre affronterà il Galles di Gareth Bale il 5 giugno, per assegnare l’ultimo posto disponibile per le nazionali europee al mondiale.