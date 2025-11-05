Moggi elogia Allegri: «Ha capito come curare l’ammalato rossonero. Oggi il Milan ha queste caratteristiche precise»

Connect with us

1 minuto ago

Moggi

Moggi, ex dirigente della Juve, ha elogiato Massimiliano Allegri per il lavoro fatto con il Milan: le sue dichiarazioni

L’ex dirigente Luciano Moggi, intervenuto sulle colonne di Libero, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan.

Moggi ha evidenziato come l’allenatore livornese abbia trasformato la squadra, rendendola «decisamente più in salute e consapevole dei propri mezzi rispetto a 12 mesi fa».

L’elogio di Moggi si concentra sulla filosofia tattica di Allegri: «Allegri evidentemente ha capito come curare l’ammalato rossonero».

In particolare, il tecnico ha inculcato nella squadra un approccio tattico pragmatico e vincente: «Allegri ha insegnato ai suoi giocatori l’arte della sofferenza per contenere gli avversari, per poi ripartire e cercare di vincere». Un metodo che, secondo Moggi, sta portando il Milan a raccogliere risultati importanti e a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

