Connect with us

News

Allegri e la svolta in difesa: una retroguardia come nuova. Il merito del tecnico nel rilancio di Pavlovic, Gabbia e Tomori

News

Rabiot, piano anti Francia: centrocampista pre-convocato da Deschamps ma il Milan e Allegri hanno una strategia precisa. Cosa sta succedendo

News

Infortunio Pulisic, Allegri sorride! Accordo con Pochettino, l'ultima indiscrezione non lascia dubbi. Programma già stabilito

News

Prime pagine quotidiani sportivi – 5 novembre 2025

News

Pioli, contestazione dura della Curva Fiesole all'ex Milan: accuse di amore tradito e legato solo alla buonuscita - FOTO

News

Allegri e la svolta in difesa: una retroguardia come nuova. Il merito del tecnico nel rilancio di Pavlovic, Gabbia e Tomori

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Allegri

Allegri, clamorosa svolta in fase difensiva: il tecnico ha rivitalizzato completamente le prestazioni di Gabbia, Tomori e Pavlovic

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica il suo titolo alla ritrovata solidità difensiva del Milan: «Una difesa come nuova. La svolta Allegri per Pavlovic, Gabbia e Tomori».

La prima e cruciale mossa di Massimiliano Allegri da quando è tornato sulla panchina del Milan è stata proprio quella di «sistemare la fase difensiva» e rendere più solida la retroguardia rossonera, che nella scorsa stagione concedeva troppi gol.

I risultati statistici e la mano del Mister

I risultati di questo lavoro si vedono chiaramente nelle statistiche: il Diavolo non subiva così pochi gol nelle prime dieci giornate di Serie A da ben 17 anni (solo sette reti incassate).

Il merito principale di Allegri, tuttavia, va oltre i numeri e si concentra sulla gestione dei singoli. Il tecnico livornese è riuscito a far «rinascere tre giocatori» chiave del reparto: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

Il loro rendimento, infatti, è «completamente diverso» e superiore rispetto a quello incerto della scorsa stagione. Pavlovic, in particolare, è diventato un pilastro imprescindibile, mentre Gabbia e Tomori hanno ritrovato l’affidabilità e la concentrazione necessarie per guidare la retroguardia. La «svolta Allegri» ha trasformato un punto debole in un elemento di forza, essenziale per le ambizioni di vertice del Milan.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.