Allegri e la svolta in difesa: una retroguardia come nuova. Il merito del tecnico nel rilancio di Pavlovic, Gabbia e Tomori

Allegri, clamorosa svolta in fase difensiva: il tecnico ha rivitalizzato completamente le prestazioni di Gabbia, Tomori e Pavlovic

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica il suo titolo alla ritrovata solidità difensiva del Milan: «Una difesa come nuova. La svolta Allegri per Pavlovic, Gabbia e Tomori».

La prima e cruciale mossa di Massimiliano Allegri da quando è tornato sulla panchina del Milan è stata proprio quella di «sistemare la fase difensiva» e rendere più solida la retroguardia rossonera, che nella scorsa stagione concedeva troppi gol.

I risultati statistici e la mano del Mister

I risultati di questo lavoro si vedono chiaramente nelle statistiche: il Diavolo non subiva così pochi gol nelle prime dieci giornate di Serie A da ben 17 anni (solo sette reti incassate).

Il merito principale di Allegri, tuttavia, va oltre i numeri e si concentra sulla gestione dei singoli. Il tecnico livornese è riuscito a far «rinascere tre giocatori» chiave del reparto: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

Il loro rendimento, infatti, è «completamente diverso» e superiore rispetto a quello incerto della scorsa stagione. Pavlovic, in particolare, è diventato un pilastro imprescindibile, mentre Gabbia e Tomori hanno ritrovato l’affidabilità e la concentrazione necessarie per guidare la retroguardia. La «svolta Allegri» ha trasformato un punto debole in un elemento di forza, essenziale per le ambizioni di vertice del Milan.