Modric inesauribile: decima partita di fila da titolare. Dati impressionanti per qualità e quantità. Luka sempre più leader del Milan

Pioli, clima teso con la Fiorentina: retroscena sulle dimissioni, i Viola se le aspettavano per un motivo. La ricostruzione

Maignan torna eroe del Milan nella notte di San Siro contro la Roma ma il futuro resta in bilico: ecco cosa filtra sul possibile rinnovo del francese

Donadoni, l'ex Milan ad un passo dalla panchina dello Spezia. Accordo imminente, le ultime

Calciomercato Milan, retroscena Pavlovic: dal veto estivo di Allegri al nuovo ruolo da insostituibile in rossonero. Cosa è successo in estate

10 minuti ago

Modric

Modric sempre più leader del club rossonero: dati impressionanti per qualità e quantità. Le statistiche non mentono

La vittoria del Milan contro la Roma ha visto ancora una volta Luka Modric protagonista. Il fuoriclasse croato ha disputato la sua decima partita consecutiva da titolare in Serie A, dimostrandosi un pilastro inamovibile nello scacchiere rossonero.

Inizialmente Modric è stato «chiuso e pressato» dalla marcatura a uomo di Cristante, ma alla distanza è «uscito fuori ed è stato come sempre un punto di riferimento fondamentale per i compagni», sia in avvio di azione che in fase di recupero.

La sua prestazione ha unito «tanta qualità ad una quantità sorprendente», come dimostrano i suoi impressionanti dati statistici:

  • Passaggi riusciti: 38 (Primo del Milan)
  • Occasioni create: 2 (Primo del Milan)
  • Recuperi: 7 (Primo tra i giocatori di movimento)
  • Tocchi: 61 (Primo del Milan)
  • Cross tentati: 7 (Primo della partita)

Modric si conferma un elemento imprescindibile per Allegri, capace di dettare i ritmi e di dare solidità alla manovra del Milan.

