Modric sempre più eterno, il croato vicino all’ennesimo traguardo: il sorprendente riconoscimento

Modric ancora protagonista: vicinissimo il nuovo riconoscimento. Può essere votato e celebrato da altri calciatori

La classe non ha età e il Milan può vantare un’ulteriore conferma. La FIFPRO (Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti) ha svelato i 26 nomi in lizza per comporre la World XI 2025, la migliore formazione dell’anno votata dai calciatori stessi, e tra i candidati spicca Luka Modrić.

L’inserimento del centrocampista croato, a dispetto dei suoi 40 anni e del recente trasferimento in Serie A, rappresenta un onore per il Milan e un riconoscimento della sua stagione straordinaria, gran parte della quale trascorsa ancora con la maglia del Real Madrid. L’addio estivo alle Merengues per approdare in rossonero non ha intaccato la sua influenza nel calcio mondiale; Modrić sta infatti replicando anche in Italia prestazioni di altissimo livello.

Modric candidato per la World XI di FIFPRO

Il Milan vede così un suo tesserato tornare nel prestigioso shortlist del FIFPRO World XI, un segno tangibile del richiamo internazionale del club.

Tra gli altri candidati figurano nomi iconici e stelle emergenti in tutti i ruoli. In porta, l’unico italiano è l’ex Milan Gianluigi Donnarumma (ora tra PSG e Manchester City). A centrocampo, oltre a Modrić, è presente anche Kevin De Bruyne (con un trascorso tra Manchester City e Napoli). L’attacco è un concentrato di storia e futuro, con veterani come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che competono con fenomeni generazionali come Erling Haaland, Kylian Mbappé e il giovanissimo Lamine Yamal.

Il risultato finale, determinato dai voti dei calciatori professionisti di tutto il mondo, sarà svelato a breve, ma per il Milan la sola nomination di Modrić è già la celebrazione di un campione senza tempo.