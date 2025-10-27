News
Convocati Croazia, la scelta di Dalic su Modric. L’elenco completo
Convocati Croazia, Zlatko Dalic ha regolarmente inserito Luka Modric nell’elenco dei calciatori disponibili per le gare di novembre
Il Commissario Tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni internazionali di novembre. Le Vatreni affronteranno due sfide: contro le Isole Faroe (14/11) e contro il Montenegro (17/11).
A guidare il centrocampo non poteva mancare il rossonero Luka Modric, centrocampista del Milan, confermato nel reparto mediano.
La Lista dei Convocati della Croazia
PORTIERI: Livakovic, Ivusic, Kotarski
DIFENSORI: Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic, Pongracic, Erlic, Vuskovic
CENTROCAMPISTI: Modric, Kovacic, Pasalis, Vlasic, Jakic, Sucic, Moro, Fruk
ATTACCANTI: Perisic, Kramaric, Budimir, Pasalic, Ivanovic, Matanovic