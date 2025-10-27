Connect with us

Convocati Croazia, la scelta di Dalic su Modric. L'elenco completo

Convocati Croazia, la scelta di Dalic su Modric. L'elenco completo

1 minuto ago

Modric

Convocati Croazia, Zlatko Dalic ha regolarmente inserito Luka Modric nell’elenco dei calciatori disponibili per le gare di novembre

Il Commissario Tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni internazionali di novembre. Le Vatreni affronteranno due sfide: contro le Isole Faroe (14/11) e contro il Montenegro (17/11).

A guidare il centrocampo non poteva mancare il rossonero Luka Modric, centrocampista del Milan, confermato nel reparto mediano.

La Lista dei Convocati della Croazia

PORTIERI: Livakovic, Ivusic, Kotarski

DIFENSORI: Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic, Pongracic, Erlic, Vuskovic

CENTROCAMPISTI: Modric, Kovacic, Pasalis, Vlasic, Jakic, Sucic, Moro, Fruk

ATTACCANTI: Perisic, Kramaric, Budimir, Pasalic, Ivanovic, Matanovic

