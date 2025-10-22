Modric, clamoroso retroscena svelato da Santiago Gimenez: gesto bellissimo del centrocampista croato al momento del suo arrivo in rossonero

Modric, spunta il clamoroso retroscena sul centrocampista croato svelato da Santiago Gimenez: ha regalato un Iphone a tutti i suoi nuovi compagni

L’impatto di Luka Modric al Milan non si limita al campo da gioco o a Milanello, ma si estende anche fuori dallo spogliatoio. L’attaccante messicano Santiago Gimenez, in una live sui suoi canali social, ha rivelato il gesto speciale del fuoriclasse croato.

Modric ha sorpreso tutti i suoi nuovi compagni con un regalo lussuoso. Gimenez ha raccontato: “Siamo arrivati nello spogliatoio e ogni giocatore aveva il suo nuovo iPhone al suo posto. Modrić ce lo ha dato. Ha comprato un telefono a ciascuno di noi.”

Il regalo ha sostituito il tradizionale rito di iniziazione: “Quando un giocatore arriva in una nuova squadra deve cantare davanti a tutti. Invece di cantare, ha deciso di comprare un telefono a tutti“. Un modo originale e di grande impatto per farsi accettare e dimostrare l’attaccamento alla nuova squadra.