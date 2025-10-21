Modric: «Vincere con il Milan è il mio sogno, Allegri è un vincente». Segui le ultime sui rossoneri. Tutte le parole al TG1 del croato

L’inizio di stagione di Luka Modrić con la maglia del Milan sta superando ogni più rosea aspettativa. Il centrocampista fuoriclasse croato, autentico Pallone d’Oro e stella indiscussa, sta dimostrando che i suoi 40 anni sono solo un dettaglio anagrafico. Le sue prestazioni, infatti, sono state finora decisive per le sorti del club rossonero. Sebbene il suo talento fosse già noto sui campi di tutto il mondo grazie ai trionfi con il Real Madrid, in pochi credevano che il numero 14potesse impattare in maniera così forte nella sua “nuova vita” italiana.

Ospite in diretta negli studi del TG1, come riportato dalla fonte, l’ex capitano della Croazia ha aperto il suo cuore, svelando le ragioni della sua scelta e i suoi ambiziosi obiettivi con il Diavolo.

Le parole di Modrić: l’intervista al TG1

Modrić ha motivato la sua decisione di approdare a Milano: “Giocare con il Milan è la cosa migliore al momento, sono in un grande e storico club: la squadra ha grandi talenti e il mister Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore appena arrivato, è un vincente. È un percorso lungo ma ho grandi aspettative“. L’arrivo del Direttore Sportivo Tare e la guida di Allegri sembrano aver dato nuovo slancio all’ambiente.

Alla domanda sull’obiettivo stagionale, il campione non ha usato mezzi termini: “Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l’obiettivo minimo ma spero di fare di più”. Una dichiarazione che carica l’ambiente e fissa standard elevati per il Milan.

Il suo legame con i colori rossoneri affonda le radici nell’infanzia, come ha confessato l’ex Real Madrid: “Il mio idolo? Boban, sono cresciuto con il suo mito. Ma anche Paolo Maldini, l’eterna bandiera del club, Kakà, il fantasista brasiliano, Pirlo, il geniale regista, e Seedorf“, la potenza e la classe olandese.

Sulla Serie A, Modrić ha grande rispetto: “Il livello è molto alto. In altri grandi campionati non ci sono così tante sfide come qui: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma…”.

Infine, parlando del suo sogno, Modrić ha concluso con una promessa ai tifosi: “Io ho già vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan, perché quando non molli mai tutto può accadere. Forza Milan sempre!“. Un messaggio chiaro che infonde fiducia e determinazione per questa nuova era rossonera.