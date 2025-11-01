Connect with us

Modric è il giocatore del mese di ottobre del Milan: sconfitti Leao, Maignan e Ricci - VIDEO

Infortunio Tomori, clamoroso retroscena sull'inglese svelato da Massimiliano Allegri: non se lo aspettava nessuno, tifosi increduli

Milan Roma, Allegri pronto a sorprendere: lui favorito, può giocare titolare contro i giallorossi. Ballottaggio aperto

Infortunio Pulisic, dal rientro imminente all'accordo con la Nazionale americana: importante novità sull'ex Chelsea

Formazioni ufficiali Milan Femminile Lazio Women: le scelte di Bakker e Grassadonia

Modric, il centrocampista croato ha vinto il premio di miglior giocatore del mese: i tifosi hanno scelto l’ex Real Madrid preferendolo ad altri tre rossoneri

Attraverso Instagram, il Milan ha comunicato che i tifosi rossoneri hanno eletto Luka Modrić come miglior giocatore del mese di ottobre. Il campione croato ha superato nella votazione compagni di squadra di alto profilo come Rafael Leão, Mike Maignan e Samuele Ricci.

Il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi aveva già elogiato le performance del centrocampista, definendolo una «Certezza».

In particolare, il Milan ha evidenziato le sue giocate decisive:

  • All’Allianz Stadium, Modrić «è salito in cattedra» con un «lancio che ha portato al rigore su Gimenez» e una «genialata nel recupero per Leão».
  • Inoltre, contro il Pisa, «ha fornito l’assist ad Athekame per il pari allo scadere».
