Modric è il giocatore del mese di ottobre del Milan: sconfitti Leao, Maignan e Ricci – VIDEO

Modric, il centrocampista croato ha vinto il premio di miglior giocatore del mese: i tifosi hanno scelto l’ex Real Madrid preferendolo ad altri tre rossoneri

Attraverso Instagram, il Milan ha comunicato che i tifosi rossoneri hanno eletto Luka Modrić come miglior giocatore del mese di ottobre. Il campione croato ha superato nella votazione compagni di squadra di alto profilo come Rafael Leão, Mike Maignan e Samuele Ricci.

Il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi aveva già elogiato le performance del centrocampista, definendolo una «Certezza».

In particolare, il Milan ha evidenziato le sue giocate decisive: