Modric Milan, numeri davvero clamorosi: il suo inizio di stagione certifica questa cosa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

A quarant’anni, Luka Modric continua a incantare e a dominare il centrocampo del Milan. In questa prima parte di stagione, i numeri del campione croato sono semplicemente impressionanti, confermandolo come il cervello in campo e il vero motore della squadra di Massimiliano Allegri. Come titola stamattina La Gazzetta dello Sport, «Tutto quello che tocca diventa oro».

La sua qualità e la sua leadership non erano in discussione al momento del suo arrivo, ma ciò che sta stupendo tutti è la sua straordinaria condizione fisica. Modric corre tanto, percorrendo circa dieci chilometri di media a incontro, una statistica notevole alla sua età. L’ex Real Madrid ha impiegato pochissimo tempo per diventare insostituibile nel Milan e per l’allenatore Allegri. Quando si tratta di decidere la formazione, il primo nome che il tecnico livornese scrive è senza dubbio quello del croato. Finora, in campionato, Modric è stato sempre schierato titolare e, in termini di minuti giocati (785′), è secondo solo al difensore Matteo Gabbia (810′).

La classifica dei passaggi è rossonera

I numeri del centrocampista sono eloquenti e lo pongono ai vertici delle classifiche individuali della Serie A. Modric è il calciatore del campionato con più palloni toccati nelle prime nove giornate, ben 748, superando il napoletano Di Lorenzo (717) e l’interista Bastoni (714).

Il “Computer Luka” guida anche la classifica dei passaggi tentati, con 606 (ovvero sessantasette a incontro), distanziando Bastoni e Solet. In modo ancor più significativo, è primo per passaggi completati, un totale di 559 (sessantadue a gara).

La sua influenza sulla manovra offensiva è lampante: Modric è primo per numero di passaggi completati nella metà campo avversaria (324), davanti a Barella e Di Lorenzo. Infine, dimostrando la centralità nel gioco rossonero, è anche il giocatore che riceve più passaggi in assoluto, 508, superando nuovamente Bastoni e Barella. Questi dati confermano che il centrocampista è il fulcro indiscusso del gioco del Milan, una certezza per Allegri e per il DS Tare.