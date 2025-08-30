Modric a Sky: «Sono venuto qui per vincere, al Milan non può esistere la mediocrità. Sto benissimo, dopo la Cremonese...»

Modric, centrocampista del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro il Lecce: il croato ha ribadito la voglia di vincere con il club rossonero

Intervenuto a Sky dopo Lecce-Milan 0-2, Luka Modric, centrocampista dei rossoneri del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha dichiarato:

PRIMA VITTORIA – «Quando si vince sempre bene. Vittoria importante dopo la prima sconfitta in casa. Penso che oggi abbiamo meritato di vincere ma dobbiamo continuare. Abbiamo tante cose da migliorare e spero che questa partita ci dia fiducia per il futuro».

COME SI SENTE AL MILAN – Mi sento bene. Tutto è perfetto. I compagni mi hanno accolto molto bene. Mi sento bene, felice. Manca qualcosa, devo ancora trovare casa, ma tutto molto bene. Mi sto adattando alla nuova città ma anche al calcio italiano».

PREOCCUPATO DOPO LA CREMONESE – «No. Questo è il calcio. Certo quando perdi una partita che tutti credono tu vinca è complicato, ma questa partita ha dimostrato che il calcio italiano è complicato, bisogna sempre stare attenti. Preoccupazione no, perché vedo qui tanta qualità e tante cose da migliorare. Io penso che conoscendoci e vincendo possiamo migliorare».

OBIETTIVI DEL MILAN – «Il Milan è una grande squadra nel mondo del calcio. E così dobbiamo pensare. Penso che tutti per la qualità che abbiamo dobbiamo puntare in alto, perché siamo il Milan. Non possiamo accontentarci della mediocrità. Sono venuto qui per vincere. Questa squadra ha qualità importanti e lo dimostreremo durante la stagione, anche perché adesso ci mancano alcuni giocatori, soprattutto Rafa (Leao, ndr), che per noi è un calciatore importantissimo. Quando ci conosceremo meglio e capiremo cosa vuole il mister dimostreremo le nostre qualità e le cose andranno meglio».

COME VA L’ITALIANO – «Bene. Poco a poco».