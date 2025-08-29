News
Lecce Milan LIVE: Pulisic parte dalla panchina, c’è Saelemaekers con Santiago Gimenez
Lecce Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la seconda giornata di Serie A in trasferta
Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta il Lecce nella seconda giornata della Serie A 2025-2026, terza uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20:45.
Lecce-Milan 0-0: sintesi e moviola
Lecce Milan 0-0: risultato e tabellino
Lecce Milan : il pre-partita
Ore 15.30 – Pulisic parte dalla panchina
Ore 16.00 – Maignan in porta
Ore 16.30 – Pavlovic in difesa