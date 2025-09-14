Modric a DAZN: «Abbiamo vinto e giocato di squadra. I miei 40 anni? Meglio non ricordarmelo perchè...»

Modric, match-winner della sfida vinta dal Milan contro il Bologna, ha parlato nel post-partita della gara di San Siro: le dichiarazioni

Luka Modrić è stato l’assoluto protagonista della vittoria del Milan contro il Bologna per 1-0, nel match valido per la terza giornata della Serie A 2025/2026. Il centrocampista croato, che ha compiuto 40 anni da pochi giorni, ha siglato la rete decisiva che ha regalato ai rossoneri i primi tre punti in campionato. Al termine della partita, Modrić ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la vittoria e il suo stato di forma.

“Abbiamo vinto che è la cosa più importante. Ora ci concentriamo sulla prossima partita”, ha dichiarato il neo-acquisto del Milan, mostrando subito grande spirito di squadra e un focus sul futuro. Le sue parole sono state quelle di un leader che, nonostante l’età avanzata, ha ancora fame di vittoria e vuole trascinare i compagni. La domanda dell’inviato di DAZN sulla sua longevità non si è fatta attendere: “A 40 anni hai deciso di vincerla…”.

La risposta di Modrić è stata un mix di ironia e serietà, dimostrando ancora una volta la sua personalità carismatica. “Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta… Scherzo. L’assist di Alexis è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori”. Il riferimento è all’assist al bacio di Alexis Saelemaekers e al rientro di alcuni infortunati che daranno un’ulteriore spinta alla squadra di Massimiliano Allegri.

Milan, il progetto Tare-Allegri parte col botto: Modrić è il faro

Il gol di Luka Modrić non è solo un semplice gol, ma un segnale forte e chiaro. La sua rete rappresenta il successo del progetto tecnico di Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, e del neo-allenatore Massimiliano Allegri. L’acquisto del Pallone d’Oro 2018, avvenuto a sorpresa durante la sessione estiva di calciomercato, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e ha dimostrato la volontà della società di puntare su giocatori di grande esperienza e qualità indiscussa per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.

Le parole di Modrić confermano la sua dedizione al gruppo e l’importanza del lavoro quotidiano per raggiungere gli obiettivi. “Abbiamo lottato da squadra”, ha sottolineato il croato, evidenziando il carattere e la determinazione di un gruppo che, sotto la guida di Allegri, sta trovando la giusta alchimia. La vittoria contro il Bologna è un punto di partenza importante, un mattoncino fondamentale per costruire una stagione di successi. Il Milan si prepara ora alla prossima sfida, con la consapevolezza di avere in rosa un campione senza età come Luka Modrić, pronto a regalare ancora magie e a scrivere nuove pagine di storia rossonera.