Modric a DAZN: «Molto felice al Milan, ambiente bello e sereno. Ecco cosa mi chiede Allegri»

Conferenza stampa Allegri: «Abbiamo fatto i primi tre punti ma ne dobbiamo fare tanti altri. Su Santiago Gimenez posso dire questa cosa»

Allegri a DAZN: «Dobbiamo migliorare ma non abbiamo rischiato troppo. Ottimo lavoro della società sul mercato. E Modric...»

Di Francesco a Sky: «Siamo stati molto ingenui, peccato per il rimpallo di Pulisic. Questa decisione arbitrale...»

Allegri a Sky: «Le partite bisogna vincerle sul campo, non abbiamo parlato di calciomercato. Sullo scambio Dovbyk-Gimenez...»

7 minuti ago

Modric, centrocampista croato del Milan, ha commentato la vittoria contro il Lecce di Di Francesco in trasferta: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Lecce-Milan, Luka Modric ha dichiarato:

PAROLE – «Sono felice qui al Milan, mi sento appagato qui in Italia e finora sta andando tutto bene. I miei compagni fanno di tutto per farmi integrare e rendere più facile la mia vita a Milano. Attorno a me ho davvero un ambiente bello, sono davvero felice della mia prima vittoria al Milan. Allegri? Il Mister mi chiede di comunicare tanto con i miei compagni, soprattutto con quelli più giovani. Sto imparando la lingua, mi piace l’Italia. Fin da piccolo guardavo questo campionato per la presenza di tanti giocatori croati, soprattutto con il Milan che era la mia squadra preferita».

