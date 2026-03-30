Modric crede alla rimonta scudetto: prima la Croazia, poi inizia la “missione” dello Stadio Maradona

Modric non demorde e crede alla rimonta Scudetto con il Milan: prima la sfida tra Croazia e Brasile, poi testa al Maradona

L’approdo di Luka Modric in rossonero ha avuto sin dall’inizio un obiettivo dichiarato: continuare a vincere. Nonostante i sei punti di distacco dalla capolista Inter e un calendario tutt’altro che agevole, l’eterno fuoriclasse «è uno di quelli più convinti che la rimonta scudetto è fattibile». Prima di rituffarsi nel clima campionato, però, il numero 10 deve onorare la chiamata della sua Croazia per una sfida dal sapore speciale.

Nella notte di martedì, infatti, Modric affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti, l’allenatore che lui stesso definisce “per la vita”. Per preservare la sua condizione fisica in vista degli impegni con il club, è già stato stabilito un patto con il CT: «Modric resterà in campo per un’ora di gioco», garantendo lo spettacolo al pubblico americano senza sovrapporsi troppo ai carichi di lavoro previsti da Massimiliano Allegri.

Modric, il ritorno a Milano e il tabù Napoli

Una volta adempiuti i doveri da capitano, il rientro in Italia è fissato per giovedì. Il programma prevede un allenamento leggero prima di iniziare il vero tour de force verso il match di Pasquetta contro il Napoli. Per il croato non si tratterà di un debutto assoluto nell’impianto campano, dove vanta già precedenti illustri e vittoriosi.

Il croato ha infatti già giocato e vinto due volte allo stadio Diego Armando Maradona, in entrambi i casi in Champions League. L’obiettivo è «continuare a mantenere tale questo trend positivo» per alimentare le speranze tricolori. Con la sua esperienza e la sua mentalità vincente, «il croato farà ritorno giovedì a Milano» per guidare i compagni in quella che si preannuncia come la rincorsa decisiva della stagione.