Modric, il maestro di Leao: «È uno dei migliori al mondo, dipende da lui». Il croato guida il portoghese verso la maturità definitiva

Modric, l’ultima missione del croato: far maturare definitivamente Rafael Leao, considerato dall’ex Real Madrid uno dei migliori in campo

Luka Modric, dopo l’addio al Real Madrid, ha scelto il Milan per due ragioni: riportare in alto la squadra per cui tifava da bambino e guadagnarsi un posto per disputare il quinto Mondiale con la sua Croazia. Nel frattempo, se n’è aggiunta un’altra, altrettanto ambiziosa, vale a dire aiutare Rafael Leão a fare finalmente il salto di qualità definitivo e diventare un campione.

Modric-Leao, l’aiuto di Luka e le parole incrociate

Lo scrive stamattina il Corriere della Sera, riportando il ruolo di mentore assunto dal croato. Dopo la doppietta del portoghese contro la Fiorentina, Modric ha speso parole cariche di stima e sfida: “Rafa è fantastico, non vedevo l’ora di giocare con lui, sfortunatamente è rimasto fuori a lungo, ma questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. È un talento fantastico, per me è uno dei migliori al mondo e può migliorare. Dipende da lui”.

Anche Leão, nel post-partita di domenica, ha ricambiato la stima per Modric: “Quando Luka è arrivato a Milanello mi ha dato un abbraccio e ha detto che mi voleva aiutare, giocare con un compagno così mi aiuta a crescere, mi darà tanti assist“**.

Venerazione e l’esempio concreto

Il feeling tra i due campioni sta crescendo giorno dopo giorno: pochi discorsi, i consigli giusti, in campo e fuori, senza mai alzare la voce, dando per lo più l’esempio concreto.

Chi vive Milanello quotidianamente svela che il numero 10 Milanista ha una grande venerazione per l’ex Real Madrid, pari se non addirittura superiore a quella che aveva per Zlatan Ibrahimovic quando tornò in Rossonero.

La domanda resta: Riuscirà Luka, con il suo carisma e la sua esperienza, a fare quello che finora nessuno è riuscito? Ovvero, portare Leão alla maturazione completa e trasformarlo in un leader assoluto.