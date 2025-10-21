Modric Milan, Sinner elogia il centrocampista croato: «Ha una bellissima mentalità. Che tennista mi ricorda? Dico…». Le ultimissime notizie

Luka Modric non è solo il faro del centrocampo del Milan, ma un campione la cui influenza trascende il campo da calcio. A confermarlo è stato anche il fuoriclasse del tennis, Jannik Sinner, grande tifoso rossonero, che ai microfoni di Sky Sport 24 ha commentato il momento d’oro della squadra di Massimiliano Allegri e si è lanciato in un audace paragone.

Quando gli è stato chiesto a quale tennista somiglierebbe l’ex Pallone d’Oro croato, Sinner ha risposto senza nascondere l’iniziale difficoltà: «Mamma mia, questa è difficile! Beh sicuramente uno dei migliori al mondo perché è lì: vede delle giocate che tanti altri giocatori non vedono». Il tennista altoatesino ha riconosciuto in Modric una dote rara: l’imprevedibilità e la capacità di inventare giocate «pazzesche» che spiazzano gli avversari.

Il paragone con Carlos Alcaraz

Dopo aver riflettuto sulle caratteristiche del giocatore, portato a Milano grazie al lavoro di Igli Tare, Sinner ha infine individuato un nome: «Forse un po’ Carlos Alcaraz da quel punto di vista lì». Il paragone non è basato tanto sullo stile di gioco, quanto sulla mentalità e l’etica del lavoro, due tratti che accumunano il centrocampista croato e il giovane tennista spagnolo.

«Ha una bellissima mentalità, mi hanno detto che mentalmente è incredibile, lavora sempre tanto: quindi ti dico lui», ha spiegato Sinner, pur ammettendo che si tratta di «una risposta con cui non in tanti andranno d’accordo». L’accostamento tra il veterano del calcio e l’astro nascente del tennis, rivale di Sinner, è un chiaro omaggio alla caratura di Modric, visto come un modello di professionalità e imprevedibilità.

L’elogio del campione di tennis rafforza ulteriormente l’idea che Modric sia un elemento cruciale per il Milan di Allegri, non solo per il suo apporto tecnico in campo, ma anche per la leadership e la mentalità vincente che sta trasmettendo alla squadra.