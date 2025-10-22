Modric Milan, il centrocampista croato suona la carica: «Io sono venuto qua per vincere. Obiettivo Champions? Dico che…». Le ultimissime

Nonostante i quarant’anni compiuti, Luka Modric continua a stupire e a superare ogni più rosea aspettativa in questo folgorante inizio della sua avventura in maglia rossonera. Il centrocampista fuoriclasse del Milan sta dimostrando una classe e una condizione fisica impressionanti, confermandosi un perno insostituibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Che il croato fosse un talento cristallino era noto, ma la sua capacità di essere così decisivo in Serie A a quest’età è la vera sorpresa per gli addetti ai lavori.

Il numero 14 milanista è la perfetta incarnazione della mentalità vincente voluta dal direttore sportivo Iglli Tare. Proprio questa sera, Modric è stato ospite in diretta presso lo studio del TG1, concedendo alcune battute al conduttore del telegiornale e offrendo uno spaccato della sua ambizione e di quella che anima il club.

L’ex Real Madrid, con la sua consueta umiltà mista a determinazione, ha subito messo in chiaro le sue motivazioni e quelle della squadra. Interrogato sugli obiettivi stagionali, Modric non si è nascosto: «Io sono venuto qua per vincere». Una dichiarazione forte, che allontana ogni dubbio sulla sua fame agonistica.

Il croato ha poi specificato i traguardi immediati per il Milan: «Tornare in Champions è l’obiettivo minimo». Un minimum target che sottolinea l’ambizione del club, ma che non basta al fuoriclasse balcanico. La sua chiusura è stata un inno all’ottimismo e alla voglia di alzare l’asticella: «Ma spero di fare di più». Parole che suonano come una promessa ai tifosi e un monito agli avversari, indicando chiaramente che il sogno scudetto è vivo e concreto.

La leadership tecnica e morale di Modric è un valore aggiunto per Allegri, che lo gestisce sapientemente garantendone la massima freschezza. La sua visione di gioco e la sua esperienza internazionale sono la benzina che alimenta il centrocampo rossonero, rendendo il Milan una delle squadre più temibili del campionato. La strada è lunga, ma con un fuoriclasse così al timone, sognare è lecito.