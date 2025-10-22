Connect with us

HANNO DETTO

Modric Milan, il centrocampista croato suona la carica: «Io sono venuto qua per vincere. Obiettivo Champions? Dico che...»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Ricci: «All'intervallo non è successo nulla ma il clima non è dei migliori. Ecco dove dobbiamo migliorare»

HANNO DETTO

Allegri a Milan Tv: «Partita strana e caotica, eravamo troppo lunghi. Anche io dovrò migliorare questo aspetto»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: «Molto preoccupato a fine primo tempo ma non siamo stati presuntuosi, vi spiego perchè. Su Nkunku e il numero di giocatori a disposizione....»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Ci tenevamo a vincere ma non è un'occasione persa per la classifica e vi spiego perchè. Sulla coppia di attaccanti ho un pensiero chiaro»

HANNO DETTO

Modric Milan, il centrocampista croato suona la carica: «Io sono venuto qua per vincere. Obiettivo Champions? Dico che…»

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

Modric

Modric Milan, il centrocampista croato suona la carica: «Io sono venuto qua per vincere. Obiettivo Champions? Dico che…». Le ultimissime

Nonostante i quarant’anni compiuti, Luka Modric continua a stupire e a superare ogni più rosea aspettativa in questo folgorante inizio della sua avventura in maglia rossonera. Il centrocampista fuoriclasse del Milan sta dimostrando una classe e una condizione fisica impressionanti, confermandosi un perno insostituibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Che il croato fosse un talento cristallino era noto, ma la sua capacità di essere così decisivo in Serie A a quest’età è la vera sorpresa per gli addetti ai lavori.

Il numero 14 milanista è la perfetta incarnazione della mentalità vincente voluta dal direttore sportivo Iglli Tare. Proprio questa sera, Modric è stato ospite in diretta presso lo studio del TG1, concedendo alcune battute al conduttore del telegiornale e offrendo uno spaccato della sua ambizione e di quella che anima il club.

L’ex Real Madrid, con la sua consueta umiltà mista a determinazione, ha subito messo in chiaro le sue motivazioni e quelle della squadra. Interrogato sugli obiettivi stagionali, Modric non si è nascosto: «Io sono venuto qua per vincere». Una dichiarazione forte, che allontana ogni dubbio sulla sua fame agonistica.

Il croato ha poi specificato i traguardi immediati per il Milan: «Tornare in Champions è l’obiettivo minimo». Un minimum target che sottolinea l’ambizione del club, ma che non basta al fuoriclasse balcanico. La sua chiusura è stata un inno all’ottimismo e alla voglia di alzare l’asticella: «Ma spero di fare di più». Parole che suonano come una promessa ai tifosi e un monito agli avversari, indicando chiaramente che il sogno scudetto è vivo e concreto.

La leadership tecnica e morale di Modric è un valore aggiunto per Allegri, che lo gestisce sapientemente garantendone la massima freschezza. La sua visione di gioco e la sua esperienza internazionale sono la benzina che alimenta il centrocampo rossonero, rendendo il Milan una delle squadre più temibili del campionato. La strada è lunga, ma con un fuoriclasse così al timone, sognare è lecito.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.