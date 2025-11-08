Modric Milan, il dato è davvero impressionante: con la partita di questa sera farà… Ultimissime notizie sui rossoneri

L’età è solo un numero quando si parla di fenomeni, e Luka Modric ne è la prova lampante. Anagraficamente, il centrocampista croato dovrebbe essere in piena fase calante, gestito con il contagocce, ma il suo rendimento e, soprattutto, il suo fisico sono quelli di un autentico ragazzino. A dispetto dei quarant’anni compiuti, Modric continua a essere un pilastro fondamentale nel Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare.

I numeri parlano chiaro. Fino a questo momento della stagione, Modric ha giocato di meno solo rispetto a Matteo Gabbia, un dato incredibile che ne sottolinea l’importanza e l’affidabilità. Con 875 minuti giocati, il centrocampista è una presenza costante e insostituibile.

Anche stasera, nella delicata trasferta contro il Parma al Tardini, il croato sarà regolarmente in campo per guidare i propri compagni. Come titola La Gazzetta dello Sport questa mattina, l’impiego di Modric segna «Guida Modric, e fa undici su undici», aggiornando il dato e certificando che la sua presenza non è mai venuta meno nelle undici giornate di campionato.

La sua esperienza, la sua visione di gioco e la sua capacità di dettare i ritmi sono qualità imprescindibili per un Milan che cerca la vittoria per balzare in testa alla classifica. In un centrocampo dove la fisicità è garantita da Fofana e Ricci, la classe cristallina di Modric è l’elemento che fa la differenza, specialmente in una partita che richiede massima concentrazione per evitare il fastidioso tabù delle “piccole” squadre. Il croato è pronto ancora una volta a illuminare il gioco rossonero.