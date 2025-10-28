Modric Milan, il calciatore croato è il vero insostituibile per Max Allegri: il tecnico non ha mai avuto dubbi per un motivo molto semplice

Connect with us

La stagione del Milan e le ambizioni di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare poggiano su una certezza inattesa per longevità e rendimento: Luka Modric. Il centrocampista croato, all’età di 40 anni, sta smentendo ogni possibile scetticismo, dimostrando ancora una volta di essere un campione senza tempo e un elemento cardine del centrocampo rossonero. Nessuno si sarebbe aspettato un impatto e una tenuta fisica di tale livello, eppure Modric si è preso le redini della mediana con la sua classe silenziosa e la sua intelligenza tattica.

La sua importanza è sottolineata in modo netto dal Corriere dello Sport, che questa mattina gli ha dedicato un titolo emblematico: «L’insostituibile del Milan». E le statistiche confermano pienamente questo status: anche questa sera, nell’impegnativa trasferta contro l’Atalanta a Bergamo, Luka Modric sarà regolarmente titolare in mezzo al campo.

Con la presenza nel big match serale, il Pallone d’Oro 2018 raggiunge un dato impressionante in questo avvio di stagione: nove presenze su nove partite ufficiali disputate dal Milan in campionato. Un rendimento costante che lo rende di fatto il perno inamovibile della squadra di Allegri e un punto di riferimento per i compagni più giovani, come Fofana e Ricci, che beneficiano della sua visione di gioco e della sua leadership.

La sua capacità di dettare i tempi, smistare il gioco e, all’occorrente, rompere le linee avversarie con passaggi illuminanti, lo ha reso fondamentale nel 3-5-2 del tecnico livornese, che non può rinunciare alla sua esperienza in un momento così delicato. Dopo il pareggio interno col Pisa e con la necessità di spezzare il tabù delle sconfitte in trasferta a Bergamo, la lucidità e il carisma di Modric saranno cruciali per guidare il Milan al risultato pieno e per supportare l’attacco di Rafael Leão e Santiago Gimenez. La sua presenza è la migliore garanzia di equilibrio e qualità in campo.

