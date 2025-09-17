Modric Milan, la notizia che esalta i tifosi rossoneri: sul suo arrivo in rossonero

Modric e il retroscena raccontato da Fabrizio Romano: cosa c’è dietro al suo arrivo al Milan in questa sessione di mercato

L’amore per la maglia e la voglia di affrontare una nuova sfida hanno spinto Luka Modrić, il leggendario centrocampista croato, a compiere una scelta sorprendente e in controtendenza rispetto alle logiche del calcio moderno. Nonostante le perplessità di alcuni addetti ai lavori e le voci di un possibile declino, il Pallone d’Oro 2018 ha deciso di approdare al Milan, rinunciando alla possibilità di giocare la Champions League e abbracciando un progetto che, secondo alcuni, presenta diverse insidie.

A rivelare i retroscena di questa mossa è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha riportato come persone vicine a Modrić, che lo conoscono bene, avessero tentato di dissuaderlo. Gli amici e i consiglieri del giocatore, infatti, avevano messo in evidenza le potenziali difficoltà, a partire dalla situazione del club, che secondo alcune analisi potrebbe trovarsi ad affrontare problemi dal punto di vista ambientale e gestionale. A 40 anni, infatti, la scelta di Modrić è stata vista come un rischio.

La sua decisione, tuttavia, non è stata dettata da questioni puramente economiche o dalla volontà di chiudere la carriera in un campionato minore. Al contrario, come sottolineato da Romano, alla base di questa scelta c’è un’incredibile passione e un sentimento quasi romantico per il club rossonero. Un amore per il Diavolo che si manifesta come una rarità nel calcio di oggi, dove le scelte professionali sono spesso dominate da calcoli e considerazioni legate alla possibilità di vincere trofei e ai guadagni economici.

Il campione croato, noto per la sua visione di gioco e la sua eleganza in mezzo al campo, ha quindi deciso di mettere il suo immenso talento ed esperienza al servizio dei rossoneri, per provare a riportare il club meneghino ai fasti di un tempo. Una sfida difficile, ma che, alla luce di questa scelta, sembra essere stata accolta dal giocatore con la stessa passione e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.