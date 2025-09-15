Connect with us

News

Milan Bologna, Modric direttore d'orchestra ma ora sguardo puntato al futuro: adesso inizia il bello

News

Milan Bologna, l'AIA boccia l'operato di Marcenaro! Sentenza chiara sugli episodi avvenuti ieri

News

Calendario Milan, impegni delicatissimi prima della sosta: dal Napoli alla Juventus... Ultimissime

News

Espulsione Allegri, Ravezzani non ci sta: «Il quarto uomo non capisce la situazione, negano tre rigori al Milan e poi...»

News

Calciomercato Milan, strada tracciata per Origi: ci sarà una svolta decisa nel mese di gennaio

News

Milan Bologna, Modric direttore d’orchestra ma ora sguardo puntato al futuro: adesso inizia il bello

Milan news 24

Published

3 ore ago

on

By

Modric

Milan Bologna, Modric direttore d’orchestra ma ora sguardo puntato al futuro: adesso inizia il bello. Le ultimissime notizie

Secondo il commento di Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera, la vittoria del Milan contro il Bologna, firmata da Luka Modric, ha un valore che va ben oltre i semplici tre punti. Il giornalista ha analizzato l’impatto del successo e la situazione attuale dei rossoneri, sottolineando l’importanza di questo risultato.

Il trionfo di Modric e la gestione di Allegri

Condò ha elogiato la scelta di ingaggiare Luka Modric, definendola una vera e propria “benedizione”. Il centrocampista croato non si è limitato a dirigere il gioco, mettendo ordine tra i compagni, ma ha anche trovato la rete che ha deciso la partita. La vittoria ha permesso al Milan di salire a quota 6 punti e, secondo l’analisi, è fondamentale per tre ragioni. In primo luogo, ha mantenuto la squadra in scia delle dirette concorrenti. In secondo luogo, ha superato l’Inter, “accentuandone il nervosismo” in un chiaro segnale di rivalità. Infine, questo successo permette al Milan di affrontare con maggiore serenità il difficile calendario in arrivo.

Un banco di prova impegnativo

Nonostante la vittoria, Condò ha sottolineato che c’è ancora molto da mettere a punto per la squadra di Allegri. Il prossimo calendario si preannuncia arduo, con trasferte contro la “robustissima” Udinese e la Juventus, oltre all’accoglienza del Napoli a San Siro. Il giornalista ha evidenziato diverse questioni ancora aperte, come l’assenza in campo di Leao, e la necessità per Nkunku di trovare continuità, togliendosi di dosso “la polvere” dopo un inizio difficile.

La situazione più critica, però, riguarda Santiago Gimenez, che a detta di Condò “vaga ancora nel territorio nebbioso in cui sfortunati e sciagurati si mescolano”. Una valutazione che riflette la difficoltà del messicano nel trovare la porta e nel lasciare un segno, nonostante le occasioni create.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.