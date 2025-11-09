Connect with us

Modric

Modric Milan, Stefano Borghi non le manda a dire: «La sua peggior prestazione, penso questa cosa». Le ultimissime notizie

La prestazione del Milan nel pareggio per 2-2 di ieri sera contro il Parma è finita sotto la lente d’ingrandimento della critica. Dopo le severe analisi di Massimiliano Allegri, anche il giornalista Stefano Borghi, intervenuto a Sky Sport nel post-partita, ha espresso un giudizio netto e senza sconti sulla prova dei rossoneri.

Secondo Borghi, il Milan ha sprecato una grande occasione: «Era una partita che il Milan poteva vincere». La vera nota dolente della squadra, per il giornalista, è stata individuata nel reparto nevralgico del campo, il centrocampo, che non è riuscito a prendere in mano le redini del gioco.

Borghi ha puntato il dito in particolare su due elementi cardine della mediana, che a suo dire hanno offerto una prestazione ben al di sotto delle loro possibilità: «Io credo che oggi c’è stata la peggiore prestazione di Modric e Fofana». Un giudizio pesante, considerando l’esperienza e la qualità attese dai due centrocampisti.

L’analisi del giornalista si è concentrata sulla mancanza di gestione della gara, un aspetto cruciale che ha permesso al Parma di rientrare in partita: «Il Milan ha fatto male in mezzo al campo, doveva gestire la partita e invece ha dimostrato che è una squadra che deve ancora maturare».

La conclusione di Borghi riassume la causa principale del risultato deludente: «Il centrocampo non ha saputo gestire la partita». Questa mancanza di controllo e maturità nel reparto mediano sarà un punto su cui Allegri dovrà lavorare intensamente durante la sosta, per evitare che la squadra sprechi nuovamente situazioni di vantaggio.

