Modric Milan, Allegri elogia ancora una volta il suo centrocampista: «Ha questa caratteristica che è speciale». Le ultimissime

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha analizzato il contributo dei suoi uomini in fase di non possesso, toccando in particolare il ruolo di Luka Modric e la necessità per l’intero Milan di migliorare in questo fondamentale.

Interrogato sulla differenza che il croato apporta alla fase difensiva, Allegri ha chiarito che il contributo di Modric è soprattutto cerebrale. «Modric capisce prima dove finisce la palla», ha affermato il tecnico. Questa lucidità e capacità di lettura del gioco permettono al centrocampista di anticipare le mosse avversarie e posizionarsi nel modo corretto.

Tuttavia, l’allenatore ha subito allargato il discorso all’intero collettivo. Il concetto fondamentale per Allegri è l’impegno di squadra: «è tutta la squadra che quando non ha palla che si mette in condizione di difendere per non prendere gol». Il Milan deve quindi agire come un blocco unico, un requisito fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dal direttore sportivo Igli Tare.

Nonostante la necessità di migliorare in difesa, Allegri ha elogiato il Milan per la sua efficacia in zona gol. «Poi bisogna migliorare la fase realizzativa», ha premesso, correggendosi subito dopo per evidenziare un dato positivo: «rispetto alle occasioni che abbiamo la percentuale realizzativa è molto alta». Il cinismo sotto porta è un punto di forza della squadra, che deve però imparare a creare un maggior numero di opportunità per capitalizzare appieno il suo potenziale offensivo in vista della sfida di domani contro il Parma.