Modric Milan, Adani esalta la sua prestazione contro la Fiorentina: le sue parole non sono passate inosservate. Le ultimissime notizie

La prestazione offerta da Luka Modric nella vittoria del Milan contro la Fiorentina continua a riscuotere elogi e a far discutere per l’incredibile impatto che il croato sta avendo sul campionato italiano. A esprimere la sua ammirazione per il centrocampista è stato Daniele Adani, che, nel commentare il match, ha utilizzato parole estreme per sottolineare la superiorità del numero 14 rossonero.

Secondo l’ex difensore e opinionista, il contributo del fuoriclasse croato è stato talmente vasto e incisivo da oscurare l’intero reparto centrale della squadra avversaria. Adani ha sintetizzato il suo pensiero in modo inequivocabile: «Modric ha fatto di più di tutti e quattro i centrocampisti viola messi assieme».

Una dichiarazione forte che sottolinea non solo l’immensa qualità tecnica del giocatore, ma anche la sua strapotenza fisica e la sua presenza costante in ogni zona del campo, nonostante i quarant’anni di età. Modric è stato il motore e il cervello del Milan, capace di dettare i tempi, recuperare palloni e servire assist illuminanti per gli attaccanti, come Santiago Gimenez e Rafael Leao.

L’analisi di Adani non fa che certificare il successo dell’operazione di mercato orchestrata dal direttore sportivo Iglli Tare, che ha voluto fortemente un giocatore di questo spessore per alzare immediatamente il livello di competitività del Milan. La sua leadership è un faro per i compagni e una garanzia per Massimiliano Allegri, che ha trovato in lui il perno ideale su cui costruire l’intera manovra di gioco.

L’impatto di Modric è stato talmente profondo che il centrocampo del Milan è diventato il punto di forza della squadra, anche contro avversari organizzati come la Fiorentina. La sua capacità di lettura del gioco gli permette di essere sempre nel posto giusto, annullando di fatto la differenza anagrafica. Un fenomeno senza tempo, che continua a dettare legge in Serie A e a far sognare i tifosi rossoneri.