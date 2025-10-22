Milan Fiorentina ottiene un altro primato, questa sfida si è presa la scena: in tv è stato il match più visto. Il dato. Ultimissime

La settima giornata del campionato di Serie A ha registrato un risultato eccezionale in termini di audience sulla piattaforma streaming DAZN, confermando l’enorme interesse del pubblico italiano per la massima serie calcistica. Gli ascolti totali hanno sfiorato la cifra record di 6,3 milioni di spettatori cumulativi, un dato che testimonia la passione e la fedeltà dei tifosi che seguono le gesta delle proprie squadre.

La partita che ha catalizzato l’attenzione maggiore è stata Milan-Fiorentina, andata in scena domenica sera. Il match, vinto dai rossoneri di Massimiliano Allegri, si è piazzato in testa alla classifica degli incontri più seguiti del weekend, evidenziando il forte richiamo mediatico che il club milanese continua a esercitare a livello nazionale. La sfida, decisa anche dal controverso rigore poi realizzato da Santiago Gimenez, ha tenuto incollati agli schermi milioni di persone, attratte sia dalla lotta per le prime posizioni che dalle polemiche arbitrali post-gara.

Questi numeri lusinghieri rappresentano una doppia buona notizia per il Milan: da un lato, rafforzano il brand del club, e dall’altro, confermano come la squadra gestita dal direttore sportivo Iglli Tare sia il motore trainante dell’interesse della Serie A in termini di audience. L’equilibrio del campionato e la presenza di grandi nomi come Luka Modric e Rafael Leao contribuiscono a mantenere alto il livello di coinvolgimento del pubblico.

Il dato complessivo di 6,3 milioni di spettatori non solo dimostra la buona salute del prodotto Serie A, ma rafforza anche la posizione di DAZN come principale broadcaster del campionato. Le performance d’ascolto elevate rappresentano un segnale positivo per tutti i club, in vista delle future negoziazioni per i diritti televisivi.

In attesa dell’ottava giornata, che vedrà il Milan affrontare il Pisa nell’anticipo di venerdì, le aspettative di audience rimangono alte. I tifosi sono impazienti di vedere all’opera la squadra di Allegri in un momento cruciale per la classifica, dimostrando ancora una volta che il calcio italiano, con le sue emozioni e i suoi campioni, non smette di appassionare milioni di persone.