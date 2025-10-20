Milan Fiorentina, Allegri firma una vittoria da squadra. La doppietta di Leao vale il ritorno in vetta e un doppio record

Connect with us

Milan Fiorentina, Allegri e Leao firmano una vittoria che va a sancire un doppio importante record oltre alla vetta della classifica

Una partita da vera squadra quella del Milan di mister Allegri, che ha conquistato una vittoria importante contro la Fiorentina. I Rossoneri hanno ribaltato lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta di Rafael Leão, che ha segnato un gol su azione e uno su rigore. Questo successo permette al Milan di tornare in vetta alla classifica di Serie A.

Le statistiche Opta confermano il momento d’oro del Diavolo. Infatti, era da febbraio-aprile 2024 che il Milan non infilava in campionato almeno sei risultati utili di fila (5V, 1N): sette in quel caso.

Inoltre, esattamente da un anno che il Milan non collezionava tre vittorie interne consecutive in Serie A: l’ultima serie positiva a San Siro risaliva al 19 ottobre 2024 (contro Venezia, Lecce e Udinese). Il Milan di Allegri mostra solidità e continuità nei risultati.

