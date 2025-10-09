Connect with us

News

Modric eterno con la sua Croazia: pareggio a reti bianche con la Repubblica Ceca e sogno Mondiale ancora vivo. Il resoconto del match

News

Maignan non ha dubbi, alimenta la polemica: su Milan Como

News

Tomori, dalle voci di mercato alla centralità con Allegri: futuro già delineato

News

Camarda da record, il talento di proprietà del Milan fa la storia: anche in under 21

News

Nazionali Milan, chi scenderà in campo questa sera: il programma

News

Modric eterno con la sua Croazia: pareggio a reti bianche con la Repubblica Ceca e sogno Mondiale ancora vivo. Il resoconto del match

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

Modric

Modric, centrocampista del Milan, ha fornito la solita grande prestazione con la sua Croazia contro la Repubblica Ceca: il resoconto del match

La seconda sosta stagionale è arrivata, portando con sé l’inevitabile dispersione dei calciatori del Milan impegnati con le rispettive nazionali in vista delle qualificazioni a Mondiali 2026 e Europei Under 21. Per la squadra di Massimiliano Allegri, si tratta di un momento per tirare il fiato dopo settimane intense.

Tra i protagonisti in campo c’è stato l’eterno Luka Modrić. Il centrocampista croato ha guidato la sua Croazia per l’intera partita nel cruciale scontro di qualificazione contro la Repubblica Ceca, terminato con un pareggio a reti inviolate (0-0).

Nonostante l’età anagrafica, il campione rossonero ha fornito la solita, impeccabile prestazione, fatta di “cuore, qualità e quantità”. Modrić ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore insostituibile, un punto di riferimento non solo per il centrocampo del Milan – dove gestisce i ritmi con Adrien Rabiot – ma anche per la sua Nazionale, contribuendo a mantenere viva la speranza di qualificazione. La sua continuità ad altissimi livelli è un esempio per i compagni e una benedizione per il tecnico Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.