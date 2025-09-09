Modric, il ct della Croazia fa sognare i tifosi del Milan: «Luka lo ha già dimostrato»

Modric, in conferenza stampa il commissario tecnico croato ha esaltato il centrocampista del Milan con delle bellissime parole

L’arrivo di Luka Modric al Milan continua a far parlare, e non solo in Italia. Anche il commissario tecnico della nazionale croata, Zlatko Dalic, non ha esitato a tessere le lodi del suo campione. Durante una recente conferenza stampa, l’allenatore ha speso parole di grande ammirazione per il nuovo centrocampista rossonero, sottolineando come l’età sembri non avere alcun effetto sul suo talento, anzi. Secondo Dalic: «Luka ha dimostrato che più invecchia e più diventa bravo. Il suo modo di giocare è raro al mondo».

Le parole del CT croato non fanno che aumentare l’entusiasmo tra i tifosi del Diavolo. L’ex pallone d’oro, noto per la sua visione di gioco sopraffina, il suo tocco magico e la sua incredibile intelligenza tattica, si è già inserito alla perfezione nelle dinamiche della sua nuova squadra. Il suo impatto, sia in campo che nello spogliatoio, è stato immediato, dimostrando che la sua classe cristallina è eterna. La sua leadership silenziosa e la sua esperienza a livello internazionale sono un valore aggiunto inestimabile per una squadra giovane e ambiziosa come il Milan.

Il tecnico della Croazia ha colto nel segno: Modric è un esempio di longevità e professionalità, un modello per tutti i giovani calciatori. Nonostante abbia tagliato il traguardo dei 40 anni, il suo rendimento non è calato di un centimetro. La sua dedizione al lavoro, la sua attenzione ai dettagli e la sua voglia di vincere lo rendono un’icona del calcio moderno.

L’arrivo di Modric a Milanello ha dato un segnale forte e chiaro alle rivali: il Milan vuole tornare ai massimi livelli, e l’esperienza e la classe del campione croato sono un tassello fondamentale in questo progetto. La celebrazione di Dalic è un’ulteriore conferma di quanto i rossoneri abbiano fatto un colpo di mercato clamoroso, assicurandosi un campione che, nonostante l’età, ha ancora molto da dare al mondo del calcio.