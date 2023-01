MN24 – Tutti i giocatori partiti per Riyadh sono a disposizione di Pioli, compreso Rebic

Tutti i giocatori partiti per Riyadh sono a disposizione di Pioli, compreso Rebic: assenti solo i 5 rossoneri rimasti a Milanello

Come appreso dalla nostra redazione, tutti i giocatori rossoneri presenti a Riyadh si sono allenati in gruppo e saranno a disposizione di Stefano Pioli per la sfida tra Milan ed Inter.

Tra questi è presente anche Rebic. Infatti, gli unici indisponibili sono solo i 5 assenti rimasti a Milanello.