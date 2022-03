MN24 – Pioli concede due giorni di riposo alla squadra: mercoledì la ripresa

Dopo la pesante vittoria di Cagliari, Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo alla squadra: mercoledì la ripresa a Milanello

Dopo il fondamentale successo di Cagliari, decisivo per allungare in classifica in ottica scudetto, il Milan avrà due giorni riposo concessi da Stefano Pioli.

Come appreso dalla nostra redazione infatti, i rossoneri si ritroveranno mercoledì a Milanello, nella prima delle due settimane che condurranno il Diavolo alla gara contro il Bologna.