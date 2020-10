MN24 – Milan femminile: ecco quando recupererà Julia Simic

Milan femminile: ancora ai box Julia Simic, centrocampista offensiva giunta quest’estate dal West Ham. Ecco quando rientra dall’infortunio

Julia Simic, centrocampista offensiva giusta quest’estate al Milan femminile dal West Ham è ancora ferma ai box per infortunio. La giocatrice tedesca è stato un grande colpo di mercato.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com Simic non dovrebbe farcela a recuperare in Coppa Italia contro il Cesena, ma potrebbe essere tra le convocate per la trasferta di Napoli e dunque esordire contro o la Roma (Serie A) o l’Orobica in coppa.