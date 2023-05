Juve Milan: presenti alcuni tifosi rossoneri nel settore ospiti. I tifosi in questione non fanno parte del tifo organizzato rossonero

La Curva Sud, come già annunciato nelle scorse settimane, non si è recata all’Allianz Stadium per la sfida tra Juve e Milan in segno di protesta contro il caro biglietti.

Nonostante l’assenza della Curva, nel settore ospiti sono comunque presenti 464 supporters rossoneri non facenti parte del tifo organizzato.