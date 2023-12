MN24- Infortunio Kjaer: le ultime sulle condizioni del danese in vista dell’Atalanta

Kjaer sta lavorando per recuperare dall’infortunio. Ecco le ultime sulle condizioni del difensore del Milan in vista dell’Atalanta

come raccolto dalla nostra redazione il centrale danese oggi ha cominciato la sua fase di riatletizzazione e e sarà valutato giorno per giorno in vista dei prossimi impegni contro Atalanta. Rimane comunque in dubbio, con una piccola possibilità di recuperare per la panchina.