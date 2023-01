Il Milan rientrerà in Italia subito dopo il match di Supercoppa: ecco i dettagli

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan rientrerà in Italia dall’Arabia Saudita subito dopo il match di Supercoppa di stasera contro l’Inter.

Il prossimo match dei rossoneri in campionato sarà in casa della Lazio in programma martedì 24 gennaio.