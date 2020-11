MN24 – Campagnani (AC MILAN QLASH): «Gioco sempre 6/7 ore al giorni in live su Twitch»

Abbiamo intervistato in esclusiva Diego Campagnani, uno dei due rappresentanti del nuovo team “AC MILAN QLASH”

vincitore della classifica mondiale FIFA20 su Playstation. Nello spezzone che vi riportiamo di seguito, Diego ci ha raccontato come si prepara per i tornei e le competizioni ufficiali a cui prende parte:

«L’ingrediente principale sicuramente è giocare: gioco tutti i giorni per circa 6/7 ore, sono sempre in live su Twitch. Mi confronto principalmente con Pro stranieri. In particolare conosco diversi spagnoli avendo fatto la Liga due anni fa. Per il resto c’è un coach, si chiama Simone Sfolcini, e mi aiuta in vari aspetti. Senza di lui alcuni aspetti che capitano durante una partita non li noterei. Lui invece me li segnala ed è di grande aiuto. Riguardo sempre le partite che faccio, perché ci sono volte in cui mentre stai giocando non ti accorgi di determinate situazioni. Mentre poi quando vai a rivedere il match riesci a leggere e analizzare meglio tutti i vari aspetti».