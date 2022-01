MN24 – Bennacer di nuovo a Milanello: seduta di scarico per lui

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ismael Bennacer, dopo l’eliminazione dell’Algeria dalla Coppa d’Africa, è tornato a Milanello: oggi lavoro defaticante per lui

Buone notizie per il Milan. Ismael Bennacer, dopo la cocente eliminazione della sua Algeria dalla Coppa d’Africa per mano della Costa D’Avorio di Kessié, è tornato oggi a Milanello.

Per il centrocampista algerino una seduta di scarico: l’obiettivo di Pioli è di averlo almeno in panchina per la sfida contro la Juventus di domenica sera.