Como Milan, la notizia che cambia le scelte offensive dei rossoneri: Niclas Fullkrug è presente tra i convocati nonostante l’infortunio

Arriva una novità importante alla vigilia di Como Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, contro ogni previsione iniziale, Niclas Füllkrug figura regolarmente nell’elenco dei convocati del Milan. L’attaccante, punto di riferimento del reparto offensivo rossonero per struttura fisica e capacità di attacco dell’area, era finito ai box nei giorni scorsi a causa di un infortunio che lasciava presagire tempi di recupero più lunghi.

Nel dettaglio, Fullkrug aveva riportato la rottura della falange di un dito, un problema che aveva generato prudenza nello staff medico del club. Le sensazioni emerse nelle ultime ore, però, sono state positive: il dolore è risultato gestibile e il giocatore ha dato piena disponibilità, convincendo lo staff tecnico a inserirlo comunque tra i convocati. Una decisione che testimonia sia la volontà del calciatore di stringere i denti, sia l’importanza attribuita alla gara.

Per Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si tratta di un rientro prezioso. Pur non essendo certo l’impiego dal primo minuto, la presenza di Fullkrug amplia le soluzioni a gara in corso, soprattutto in una partita che potrebbe richiedere fisicità, gioco aereo e presenza in area. Caratteristiche che il centravanti tedesco garantisce e che possono risultare determinanti contro una squadra organizzata come il Como.

La convocazione di Fullkrug rappresenta dunque un segnale positivo per l’ambiente rossonero, che ritrova un’opzione offensiva di peso in un momento delicato della stagione. Molto dipenderà dalle condizioni effettive del giocatore, ma la sua sola presenza in panchina è già una notizia rilevante in vista della sfida del Sinigaglia.

