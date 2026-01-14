Infortunio Fullkrug, sorpresa nei rossoneri in vista di Como Milan? Importanti aggiornamenti sulle sue condizioni! Tutte le novità in vista del match

Infortunio Fullkrug, sorpresa nei rossoneri in vista di Como Milan? Ecco le novità sulle condizioni dell’attaccante in vista del match di domani

Da Milanello arrivano aggiornamenti incoraggianti in vista della prossima gara di campionato. Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, Nicolas Füllkrug si è allenato regolarmente oggi, nonostante la prudenza mostrata da Massimiliano Allegri nelle ultime dichiarazioni in conferenza stampa.

L’attaccante tedesco, reduce da un’infrazione alla falange del piede rimediata nella gara contro la Fiorentina – un problema che lo staff medico ha subito ridimensionato – ha stretto i denti ed è tornato a lavorare con il gruppo. Un segnale importante, che apre scenari più positivi rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse ore.

Molto dipenderà ora dalla seduta di allenamento di domani mattina. Se Füllkrug non dovesse accusare ulteriori fastidi o ricadute, cresce la concreta possibilità di vederlo almeno in panchina per la trasferta sul campo del Como, in programma allo stadio Sinigaglia.

Una notizia che rappresenta un’iniezione di fiducia per il Milan, soprattutto in una fase della stagione in cui Allegri ha bisogno di alternative offensive e di una rosa il più possibile completa. La situazione resta monitorata ora dopo ora, ma il rientro, anche parziale, di Füllkrug non è più da escludere.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

