Mitrovic, nel mirino del Milan: il ds Tare ci prova. Arriva la notizia

Mitrovic nel mirino del direttore sportivo Igli Tare, stabilita la cifra per la partenza!

Nelle ultime ore, un nome importante sta circolando con insistenza tra le possibili opzioni per un rinforzo in attacco, e a monitorarlo sarebbe direttamente Igli Tare, ds del Milan. Si tratta di Aleksandar Mitrovic, centravanti serbo di 30 anni, attualmente in forza all’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita. Lo riporta il Corriere dello Sport, indicando come il profilo del numero 9 stia guadagnando terreno nell’agenda dell’ex direttore sportivo della Lazio.

Mitrovic, conosciuto per la sua possenza fisica, il suo fiuto del gol e la sua capacità di fare reparto da solo, ha dimostrato ampiamente il suo valore sia in Premier League (con Fulham e Newcastle) che con la nazionale serba. Il suo passaggio all’Al-Hilal lo ha visto continuare a segnare con regolarità, confermando le sue doti di finalizzatore implacabile.

L’operazione per portare Mitrovic in Europa avrebbe un costo stimato intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che, seppur significativa per un giocatore che ha compiuto 30 anni, potrebbe essere considerata congrua in base al suo rendimento e all’impatto che potrebbe avere in una nuova squadra. Il nome di Tare accostato a Mitrovic suggerisce un interesse mirato verso un attaccante di peso e di esperienza, capace di garantire un cospicuo numero di gol.