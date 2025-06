Leao resterà ancora al Milan? Questa la posizione del direttore sportivo Tare e del mister Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri e Igli Tare avrebbero un’idea chiara per il futuro di Rafael Leao. Lo ritengono un calciatore importante per la rosa del Milan, ma non incedibile. Sulla questione ha fatto chiarezza Matteo Moretto su YouTube.

LE PAROLE – «Per Allegri e per Igli Tare, Leao è un calciatore importante. Non posso dirvi incedibile, perché nella rosa dell’attuale Milan non ci sono calciatori incedibili, dipenderà molto dalle offerte, però il Milan non vorrebbe privarsi di Leao».