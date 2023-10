Mirante a Sky: «Grande emozione, dispiace per la sconfitta. Giocato contro squadra difensiva»

Il portiere del Milan, Antonio Mirante, ha espresso le proprie sensazioni al ritorno in campo per la sfida di stasera contro la Juve

Nel postpartita di Milan Juve, Antonio Mirante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Grande emozione tornare a giocare dopo tanto tempo, mi dispiace molto per la sconfitta, non lo meritavamo. Il nostro atteggiamento in 10 contri 11 è stato forte, mi ha fatto venire voglia di giocare altri 10 anni. Abbiamo giocato contro una squadra difensiva, non era facile e lo sapevamo, ma oggi siamo stati sfortunati. Il gol di Locatelli? Non è stato facile, era un tiro facile ma purtroppo non potevo chiedere a Rade di spostarsi, mi dispiace perché era un tiro parabile».