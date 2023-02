Mirabelli su Zaniolo: «Con tutto il rispetto per il campionato turco, è una sconfitta per tutti». Le parole del direttore sportivo del Padova

Massimiliano Mirabelli ha parlato del passaggio di Zaniolo al Galatasaray ai microfoni di TMW. Ecco le parole del direttore sportivo del Padova ed ex Milan:

«È una sconfitta per tutti. Zaniolo è un grande talento per la Nazionale Italiana. Con tutto il rispetto per il campionato turco non è certamente andato in un torneo top come poteva essere la Premier, la Liga o la Ligue 1. Non è un affare buono per nessuno. Sarebbe stato bello se le parti avessero ricucito. Ma soltanto chi è dentro le cose conosce i fatti».