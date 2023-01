Minotti sul Milan: «In questa confusione De Ketelaere può dare qualche segnale». Le parole dell’opinionista

Lorenzo Minotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan. Ecco le parole dell’opinionista:

«In questo stato di confusione in cui è la squadra bisogna dare qualche novità, qualche segnale e De Ketelaere può essere uno. Leao viene dal Mondiale e tutti ora hanno un po’ di down; poi è chiaro che l’indennizzo da dare allo Sporting ti condiziona e non puoi non pensarci»