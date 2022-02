ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milinkovic giustiziere delle big: al serbo manca solo il Milan. Il laziale ha un conto aperto con i rossoneri

Milinkovic-Savic è carico per la gara di questa sera contro il Milan a San Siro, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il Sergente ha un vero e proprio conto aperto coi rossoneri visto che rappresentano l’unica big del nostro campionato alla quale il serbo non è ancora riuscito a fare goal.

Milinkovic, che in Serie A ha già raggiunto quota otto reti, vuole sfatare il tabù questa sera. Sarri, che lo sta valorizzando tantissimo sotto porta, non può fare a meno di lui: le rotazioni previste non prevedono la rinuncia al totem del suo centrocampo.